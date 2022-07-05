В пробе дисквалифицированного баскетболиста Кулагина найдено запрещённое вещество

Баскетболист «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца за употребление каннабиноидов.

Об этом РИА Новости сообщила специалист по связям с общественностью РУСАДА Галина Коврова.

Срок дисквалификации спортсмена начинается с 24 июня 2022 года.

25 июня 2021 года санкт-петербургский клуб объявил о подписании контракта с защитником. 3 июля 2022 года «Зенит» продлил соглашение с Кулагиным на год.

Ранее министр спорта Олег Матыцин провёл очередное заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.