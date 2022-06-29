Матыцин подвёл итоги сессии Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Министр спорта Олег Матыцин провёл очередное заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

«Несмотря на давление, участие в заседании стало важным и продуктивным для делегации России. Впервые российские представители работают во всех органах Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте — президиуме, Фонде для искоренения допинга в спорте, группе независимых экспертов, а также двух специальных рабочих группах по реформированию системы мониторинга конвенции и формулы финансирования WADA. По нашему приглашению председатель президиума Маркос Диас принял участие в деловой сессии Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении он подтвердил, что в основе нашей совместной работы стоят профессионализм и задачи, решение которых ставится во главу угла», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.



Глава Минспорта отметил, что принципиальной позицией России на всех направлениях конвенции является предотвращение необоснованного усиления мониторингового механизма через появление новых обязательств для государств, которые не предусмотрены конвенцией. Для этого в рамках совершенствования опросника делегация предложила перейти от общей оценки соблюдения конвенции странами-участниками к оценке выполнения отдельных положений и статей. Чтобы вступить в силу, предложения по изменению системы мониторинга конвенции должны быть зафиксированы в практическом руководстве и рамочных мерах по усилению выполнения конвенции.



Участники заседания обсудили дальнейшую совместную работу в области антидопингового обеспечения. Продолжается активное вовлечение российских посольств и постоянных представительств, а также активное сотрудничество со странами ШОС, БРИКС, СНГ. В настоящее время РУСАДА взаимодействует с организациями из Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, в адрес агентства поступают запросы и предложения об обмене опытом от антидопинговых организаций из различных стран. В связи с этим члены комиссии поддержали предложение о формировании рабочих групп с привлечением национальных антидопинговых организаций стран ШОС, БРИКС, СНГ и других заинтересованных государств.

Ранее сообщалось, что Минспорт борется за возврат более $100 млн из-за отмены турниров в России.