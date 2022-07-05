Источник: бой Тюлюлина и Пикетта на UFC Vegas 58 отменён

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Бой между россиянином Денисом Тюлюлиным и американцем Джейми Пикеттом на турнире UFC Vegas 58 отменён.
Источник: бой Тюлюлина и Пикетта на UFC Vegas 58 отменён
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Как сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter, причины отмены поединка не раскрываются.

26 марта на UFC on ESPN 33 россиянин проиграл сабмишном во втором раунде своему соотечественнику Алиасхабу Хизриеву. На счету Тюлюлина девять побед и шесть поражений.

Пикетт потерпел поражение от Кайла Докосу сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 февраля на UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе. На счету Пикетта десять побед и шесть поражений.

Ранее российский боец Александр Шлеменко прокомментировал новость об отмене боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

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