Менеджер Карякина: будет глупо, если Карлсен откажется от матча с Непомнящим

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Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.
Менеджер Карякина: будет глупо, если Карлсен откажется от матча с Непомнящим
  • РИА Новости

«Если говорить про Магнуса, который пытается правила изменить или не играть с Непомнящим, считаю, что будет глупо, если он откажется. Хотя мне кажется, это просто разговоры», — цитирует Зангалиса «Матч ТВ».

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение норвежца по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее сообщалось, что Карлсен готов сыграть с российским гроссмейстером за шахматную корону в формате трёх сетов.

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