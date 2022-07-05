Менеджер Карякина: будет глупо, если Карлсен откажется от матча с Непомнящим

Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Если говорить про Магнуса, который пытается правила изменить или не играть с Непомнящим, считаю, что будет глупо, если он откажется. Хотя мне кажется, это просто разговоры», — цитирует Зангалиса «Матч ТВ».

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение норвежца по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее сообщалось, что Карлсен готов сыграть с российским гроссмейстером за шахматную корону в формате трёх сетов.