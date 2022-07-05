«Динамо» планирует приобрести полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса

Полузащитник бразильского «Атлетико Минейро» Рубенс может перейти в московское «Динамо».

Представитель российского клуба уже находится в Бразилии для проведения переговоров о возможном трансфере, сообщает Goal. Отмечается, что сумма сделки может составить около €6 млн, однако бразильский клуб не владеет всеми правами на игрока.

Также сообщается, что в трансфере Рубенса заинтересованно киевское «Динамо».

В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл за «Атлетико Минейро» 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.