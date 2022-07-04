Сильянов перешёл из «Локомотива» в «Ростов» на правах аренды
- РИА Новости
Как сообщается на сайте железнодорожников, клубы уже достигли договорённости о продолжении выступлений футболиста.
В сезоне-2021/22 Сильянов принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее фанаты «Ростова» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).