Сильянов перешёл из «Локомотива» в «Ростов» на правах аренды

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сельянов проведёт сезон-2022/23 в «Ростове» на правах аренды.

Как сообщается на сайте железнодорожников, клубы уже достигли договорённости о продолжении выступлений футболиста.

В сезоне-2021/22 Сильянов принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее фанаты «Ростова» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).