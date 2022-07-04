Заседания CAS по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября
- AFP
Заседания по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Слепцова была признана виновной в использовании запрещённого вещества остарина, Устюгов — оксандролона.
Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Слепцова в составе сборной России завоевала золотую медаль ОИ-2010 в эстафете.
Ранее врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, что фигуристка Камила Валиева не принимала запрещённых препаратов перед Олимпиадой в Пекине.