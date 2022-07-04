Заседания CAS по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне сообщили, когда должны рассматриваться апелляции Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации российских спортсменов.

Заседания по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слепцова была признана виновной в использовании запрещённого вещества остарина, Устюгов — оксандролона.

Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Слепцова в составе сборной России завоевала золотую медаль ОИ-2010 в эстафете.

Ранее врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, что фигуристка Камила Валиева не принимала запрещённых препаратов перед Олимпиадой в Пекине.





