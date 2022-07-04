Заседания CAS по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября

Короткая ссылка
В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне сообщили, когда должны рассматриваться апелляции Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации российских спортсменов.
Заседания CAS по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября
  • AFP

Заседания по Устюгову и Слепцовой перенесены на 31 августа и 1 сентября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слепцова была признана виновной в использовании запрещённого вещества остарина, Устюгов — оксандролона.

Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Слепцова в составе сборной России завоевала золотую медаль ОИ-2010 в эстафете.

Ранее врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, что фигуристка Камила Валиева не принимала запрещённых препаратов перед Олимпиадой в Пекине.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить