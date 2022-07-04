Курбанов оценил боксёрские навыки Штыркова

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Экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов высказался о боксёрских навыках российского бойца полутяжёлого веса Ивана Штыркова.
Курбанов оценил боксёрские навыки Штыркова
  • РИА Новости

«Штырков прибавляет в боксе. У него очень мощный удар, как говорят, «банка гуляет». Лично я никогда не сомневался, что в этом аспекте он хорош. Отметил это для себя ещё четыре-пять лет назад, и с тех пор мнение не изменилось», — заявил Курбанов в интервью RT.

Ранее Штырков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.

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