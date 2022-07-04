Курбанов оценил боксёрские навыки Штыркова
- РИА Новости
«Штырков прибавляет в боксе. У него очень мощный удар, как говорят, «банка гуляет». Лично я никогда не сомневался, что в этом аспекте он хорош. Отметил это для себя ещё четыре-пять лет назад, и с тех пор мнение не изменилось», — заявил Курбанов в интервью RT.
Ранее Штырков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.