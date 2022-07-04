Олимпийский комитет России призвал МОК в равной степени защищать права всех спортсменов

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Олимпийский комитет России (ОКР) обратился с заявлением в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийский комитет России призвал МОК в равной степени защищать права всех спортсменов
  • РИА Новости

«ОКР призывает МОК и международные спортивные организации в равной степени защищать права и законные интересы всех без исключения спортсменов», — говорится в заявлении ОКР.

Подчёркивается, что уже более четырёх месяцев ОКР, несмотря на беспрецедентное давление на спортивное сообщество России и неправомерные санкции по отношению к российским спортсменам, продолжает доказывать свою приверженность букве и духу Олимпийской хартии, отстаивать истинные олимпийские ценности.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.

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