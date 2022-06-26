Глава ОКР — о решении ФИФА: у федераций есть возможность выражать несогласие в арбитраже
- РИА Новости
«Я думаю, что у всех федераций есть возможность в арбитраже выражать своё несогласие. Многие федерации так и поступают», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».
7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.
Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.