Глава ОКР — о решении ФИФА: у федераций есть возможность выражать несогласие в арбитраже

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.
Глава ОКР — о решении ФИФА: у федераций есть возможность выражать несогласие в арбитраже
  • РИА Новости

«Я думаю, что у всех федераций есть возможность в арбитраже выражать своё несогласие. Многие федерации так и поступают», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков назвал фаворита шахматного турнира претендентов.

 

 

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