TSN: нападающий «Торонто» Михеев хочет подписать многолетний контракт с клубом НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Михеев намерен остаться в Северной Америке.

Когда 27-летний форвард станет свободным агентом, его представитель Дэн Мильштейн будет искать для него возможность подписать многолетний контракт с зарплатой от $4,75 до $5,5 млн, написал в Twitter журналист TSN Пьер Лебрюн.

Контракт Михеева с «Торонто» истекает 13 июля. Соглашение было подписано на два года на сумму $3,3 млн.

В регулярном сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча и набрал 32 (21+11) очка.

В канадском клубе дали понять, что хотят обменять права на российского форварда.

«Торонто» в первом раунде плей-офф сезона-2021/22 уступил в семи матчах клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что Михеев стал первым за 31 год автором дубля в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ.





