Михеев стал первым за 31 год автором дубля в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ
- AP
Илья Михеев отличился на 59-й и 60-й минутах. 27-летний российский нападающий канадской команды стал первым с 1991 года хоккеистом, который забросил две шайбы в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ.
Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Канады.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 9 мая во Флориде.
Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева помог «Торонто» обыграть «Тампу» в матче плей-офф НХЛ.