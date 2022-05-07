Михеев стал первым за 31 год автором дубля в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Михеев стал первым за 31 год автором дубля в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ
  • AP

Илья Михеев отличился на 59-й и 60-й минутах. 27-летний российский нападающий канадской команды стал первым с 1991 года хоккеистом, который забросил две шайбы в пустые ворота в матче плей-офф НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Канады.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 9 мая во Флориде.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева помог «Торонто» обыграть «Тампу» в матче плей-офф НХЛ.

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