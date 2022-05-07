Дубль Михеева помог «Торонто» обыграть «Тампу» в матче плей-офф НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Канады.

В составе «Лифс» отличились Морган Райлли (5'), Колин Блэквелл (10'), Давид Кемпф (26'), Илья Михеев (59', 60'). У «Лайтнинг» шайбы забросили Росс Колтон (32') и Ондржей Палат (46').

Защитник «Торонто» Илья Любушкин и защитник «Тампы» Михаил Сергачёв оформили по результативной передаче.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Торонто».

Следующий матч состоится 9 мая во Флориде.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф.