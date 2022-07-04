Хоккеист Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры

Нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Тихонов сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«После 17 лет карьеры в хоккее моё тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал — момент повесить коньки», — написал Тихонов в соцсетях своей жены Евгении.

34-летний хоккеист в составе сборной России становился чемпионом мира, а также победителем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провёл 535 матчей, в которых набрал 265 (138 + 127) очков.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий выступал за «Аризона Койотис», «Сан-Антонио Рэмпэйдж» и «Чикаго Блэкхокс». За всё время в чемпионате он набрал 22 (11+11) очков за 111 матчей.

Ранее российский хоккеист Александр Сёмин объявил о завершении карьеры.