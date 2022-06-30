Хоккеист Сёмин объявил о завершении карьеры

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Российский хоккеист Александр Сёмин объявил о завершении карьеры.
Хоккеист Сёмин объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Хочу сказать, что я завершаю свою профессиональную игровую карьеру. Я посвятил профессиональному хоккею 20 лет. Я поиграл в НХЛ, чемпионатах мира, с «Магниткой» выиграл Кубок Гагарина. Это было круто на самом деле», — цитирует Сёмина РИА Новости.

38-летний спортсмен провёл 650 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», набрав 517 (239+278) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Сёмин провёл 242 матча, выступая за «Витязь», «Торпедо» и магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк сообщил о намерении завершить спортивную карьеру.

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