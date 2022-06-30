Дацюк планирует завершить спортивную карьеру

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Павел Дацюк сообщил о намерении завершить спортивную карьеру.
Дацюк планирует завершить спортивную карьеру
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Всё логично, просто я ещё не сообщил официально об этом. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

С 2019 по 2021 год 43-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Форвард является чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Ранее двукратный чемпион мира вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.

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