Дацюк планирует завершить спортивную карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Павел Дацюк сообщил о намерении завершить спортивную карьеру.

«Всё логично, просто я ещё не сообщил официально об этом. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

С 2019 по 2021 год 43-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Форвард является чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Ранее двукратный чемпион мира вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.