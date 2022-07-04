Гурцкая: Баринов интересен главному тренеру «Валенсии» Гаттузо

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в шорт-листе у главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

«Я точно знаю, что Баринов есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Вышли!».

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Баринова в «Динамо».