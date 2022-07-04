Гурцкая: Баринов интересен главному тренеру «Валенсии» Гаттузо

Короткая ссылка
Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в шорт-листе у главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.
Гурцкая: Баринов интересен главному тренеру «Валенсии» Гаттузо
  • РИА Новости

«Я точно знаю, что Баринов есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Вышли!».

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Баринова в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить