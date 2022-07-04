Эриксен дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Об этом сообщает The Athletic.

Уточняется, что футболист изъявил желание играть за «Манчестер Юнайтед» и готов заключить с клубом контракт на три года.

Напомним, что 12 июня во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее Эриксен признался, что хочет играть в Лиге чемпионов.