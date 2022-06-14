Эриксен: я бы хотел снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА

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Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен признался, что хочет играть в Лиге чемпионов.
Эриксен: я бы хотел снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА
  • AP

«Я бы хотел снова сыграть в Лиге чемпионов. Мне нравится этот турнир, но это не будет для меня определяющим фактором при выборе клуба», — цитирует Эриксена журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Напомним, что 12 июня во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Эриксена.

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