«Барселона» объявила о подписании Кессье

«Барселона» объявила о подписании контракта с ивуарийским полузащитником Франком Кессье.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В соглашении Франка с каталонцами прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.

Уточняется, что презентация футболиста в качестве игрока «Барселоны» состоится 6 июля.

Кессье выступал за итальянский клуб с 2017 года, забил 37 мячей и отдал 16 результативных передач в 223 матчах во всех турнирах. В составе «Милана» полузащитник выиграл Серию А.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова потратить €200 млн в летнее трансферное окно.