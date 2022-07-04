Губерниев покинул эфир «Матч ТВ» после ссоры с Хамзаевым по поводу призыва Федотова в армию
- РИА Новости
«С придурками в эфир не выхожу», — сказал Губерниев в эфире передачи «Есть тема!» и отключился.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.
В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.
Как сообщает «Фонтанка», вратарь находится в Северодвинске.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с Федотовым.