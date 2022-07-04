Губерниев покинул эфир «Матч ТВ» после ссоры с Хамзаевым по поводу призыва Федотова в армию

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев во время программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», посвящённой задержанию голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова по подозрению в уклонении от воинской службы, вступил в перепалку с депутатом Султаном Хамзаевым.
Губерниев покинул эфир «Матч ТВ» после ссоры с Хамзаевым по поводу призыва Федотова в армию
  • РИА Новости

«С придурками в эфир не выхожу», — сказал Губерниев в эфире передачи «Есть тема!» и отключился. 

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Как сообщает «Фонтанка», вратарь находится в Северодвинске.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с Федотовым.

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