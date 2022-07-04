Вайцеховская — о задержании Федотова за уклонение от воинской службы: ФХР должны были предусмотреть это

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.
Вайцеховская — о задержании Федотова за уклонение от воинской службы: ФХР должны были предусмотреть это
  • РИА Новости

«На чисто спортивную часть сюжета я смотрю просто: если руководство российской федерации хоккея заинтересовано в том, чтобы Федотов играл в воротах национальной сборной, значит, люди были просто обязаны предусмотреть подобную ситуацию и не допустить её. Тем более люди, вся спортивная жизнь которых прошла в своё время в армейском клубе. Иначе говоря, это их косяк, причём грандиозный. А сам кейс, отвлекаясь от персоналий, далеко не первый и не последний, полагаю», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская заявила, что не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом наказания, после отправления туда на прохождение срочной военной службы Федотова.

 

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