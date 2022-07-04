Вайцеховская не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом ссылки

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом наказания, после отправки туда для прохождения срочной военной службы голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Муж моей близкой приятельницы довольно много лет служил на Новой Земле — в Москву перебрался каперангом. Там же, на Новой Земле, в своё время трудился его отец — адмирал Вощинин. Гораздо позже в Североморске служил сын этой пары, причём вторым дедом, со стороны мамы, у него тоже был адмирал — Алексеев», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также заявила, что после долгих лет дружбы с этой семьёй убедилась, что Северный морской флот — это особенные люди, каста, элита.

«Они любят своё дело, гордятся им, создают славу профессии. Во всей ситуации, которая на наших глазах сейчас разворачивается вокруг Вани Федотова, я не могу понять одного: как те государственные чиновники, которые реализовывали достаточно рядовую операцию с призывом человека на службу, вообще могли допустить, чтобы Северный морской флот в одночасье в сознании великого множества людей стал синонимом наказания, местом ссылки и вообще квинтэссенцией чего-то мерзкого и противозаконного?» — добавила Вайцеховская.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о задержании Федотова.