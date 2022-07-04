Вайцеховская не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом ссылки
- РИА Новости
«Муж моей близкой приятельницы довольно много лет служил на Новой Земле — в Москву перебрался каперангом. Там же, на Новой Земле, в своё время трудился его отец — адмирал Вощинин. Гораздо позже в Североморске служил сын этой пары, причём вторым дедом, со стороны мамы, у него тоже был адмирал — Алексеев», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Она также заявила, что после долгих лет дружбы с этой семьёй убедилась, что Северный морской флот — это особенные люди, каста, элита.
«Они любят своё дело, гордятся им, создают славу профессии. Во всей ситуации, которая на наших глазах сейчас разворачивается вокруг Вани Федотова, я не могу понять одного: как те государственные чиновники, которые реализовывали достаточно рядовую операцию с призывом человека на службу, вообще могли допустить, чтобы Северный морской флот в одночасье в сознании великого множества людей стал синонимом наказания, местом ссылки и вообще квинтэссенцией чего-то мерзкого и противозаконного?» — добавила Вайцеховская.
Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о задержании Федотова.