В Кремле прокомментировали призыв вратаря Федотова в армию
- РИА Новости
«Вы наверняка знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны», — цитирует Пескова «РБК Спорт».
ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.
В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.
Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о ситуации с вратарём Федотовым.