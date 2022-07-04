В Кремле прокомментировали призыв вратаря Федотова в армию

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос о призыве вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова на воинскую службу.
В Кремле прокомментировали призыв вратаря Федотова в армию
  • РИА Новости

«Вы наверняка знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны», — цитирует Пескова «РБК Спорт».

ТАСС сообщил, что Федотов находится в Североморске. Предположительно, местом его службы станет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о ситуации с вратарём Федотовым.

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