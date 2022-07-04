Экс-игрок «Уфы» заявил, что им обещали 1 млн рублей за победу над «Рубином»

Бывший футболист «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал, что игрокам уфимской команды обещали премиальные после победы над «Рубином» (2:1) в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

«Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над «Рубином»? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены — каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 тыс. — и всё», — приводит слова Кабутова «Бизнес Online».

Он также сообщил, что у команды не было времени отметить эту победу, потому что через три дня им предстояло сыграть стыковые матчи. По его словам, игрокам даже не дали выходной, вместо этого была просто восстановительная тренировка.

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий Дилан Ортис вновь стал игроком футбольного клуба «Уфа».