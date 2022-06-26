«Уфа» подписала контракт с колумбийцем Ортисом

Колумбийский нападающий Дилан Ортис вновь стал игроком футбольного клуба «Уфа».

Футболист из Латинской Америки подписал долгосрочный контракт с башкирским клубом, сообщает пресс-служба российской команды.

22-летний форвард в зимнее трансферное окно перешёл в «Уфу» на правах аренды из сербского клуба «Пролетер». В конце мая он покинул команду из Башкирии по истечении срока арендного соглашения.

Ортис в 13 матчах за «Уфу» забил один мяч и сделал три результативные передачи.

«Уфа» вылетела в первый дивизион, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим Гамида Агаларова.