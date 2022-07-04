Голышев подписал новый контракт с ХК «Автомобилист»

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Хоккеист Анатолий Голышев подписал новое соглашение с «Автомобилистом».
Голышев подписал новый контракт с ХК «Автомобилист»
  • РИА Новости

Контракт с Голышевым рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

27-летний нападающий выступает за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2013 года. Сезон-2022/23 станет для Голышева десятым в команде.

Голышев является лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. В его активе 409 матчей и 222 набранных очка — 110 забитых шайб и 112 результативных передач.

Ранее российский хоккеист Александр Сёмин объявил о завершении карьеры.

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