Голышев подписал новый контракт с ХК «Автомобилист»
- РИА Новости
Контракт с Голышевым рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
27-летний нападающий выступает за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2013 года. Сезон-2022/23 станет для Голышева десятым в команде.
Голышев является лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. В его активе 409 матчей и 222 набранных очка — 110 забитых шайб и 112 результативных передач.
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