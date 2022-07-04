Овечкин подвёл итоги выступления «Вашингтона» в сезоне-2021/22

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что минувший сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошёл хорошо для его команды.
Овечкин подвёл итоги выступления «Вашингтона» в сезоне-2021/22
  • AP

«Учитывая, сколько было травм, сезон прошёл хорошо. При этом плей-офф мы провалили. Я считаю, мы могли обыгрывать «Флориду» и должны были это сделать», — приводит слова Овечкина Metaratings.ru.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли клубу «Флорида Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее Овечкин отказался комментировать ситуацию с вратарём Иваном Федотовым.

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