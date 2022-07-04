Городецкий исключил, что ФИДЕ откажет Непомнящему в кресле претендента
- РИА Новости
«Это исключено, есть спортивные принципы. И дело даже не в том, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Международная шахматная федерация приняла решение, которое вполне соответствует рекомендациям МОК, — в индивидуальных соревнованиях шахматисты из России и Белоруссии имеют право выступать под флагом федерации», — приводит слова Городецкого Sport24.
Он отметил, что элементы политического давления возможны на Карлсена и что он, вероятно, откажется от встречи.
31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.
Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.
Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.