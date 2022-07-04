Городецкий исключил, что ФИДЕ откажет Непомнящему в кресле претендента

Бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий оценил вероятность сценария, при котором федерация не даст российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему принять участие в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном.

«Это исключено, есть спортивные принципы. И дело даже не в том, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Международная шахматная федерация приняла решение, которое вполне соответствует рекомендациям МОК, — в индивидуальных соревнованиях шахматисты из России и Белоруссии имеют право выступать под флагом федерации», — приводит слова Городецкого Sport24.

Он отметил, что элементы политического давления возможны на Карлсена и что он, вероятно, откажется от встречи.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном.