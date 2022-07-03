«Краснодар» обыграл «Форте» в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Краснодаре, завершилась победой команды Александра Сторожука со счётом 2:1.
В составе «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун и Магомед-Шапи Сулейманов. Футболисты «Форте» в компенсированное время отыграли один мяч.
«Краснодар» в следующем контрольном матче сыграет с «Ростовом» 10 июля.
Чемпионат России сезона-2022/23 стартует 15 июля. В первом туре 17 июля «Краснодар» на своём поле примет воронежский «Факел».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» 28 июня одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.