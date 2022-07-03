Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд

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Россиянин Ян Непомнящий стал первым шахматистом в истории, который смог выиграть турнир претендентов два раза подряд.
Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд
  • Gettyimages.ru

Непомнящий досрочно одержал победу на турнире претендентов. В матче 13-го тура он сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии. Непомнящий за тур до окончания турнира набрал девять очков и стал недосягаем для соперников.

Из россиян турнир претендентов также выиграл Сергей Карякин в 2016 году. Соревнования проводились 12 раз в разные годы.

Теперь Непомнящий может сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил российского шахматиста со счётом 7,5:3,5.

Ранее Владимир Поткин, тренер Непомнящего, не исключил, что Карлсен может отказаться от защиты титула в поединке с его подопечным.

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