Непомнящий — о победе на турнире претендентов: невероятно устал

Россиянин Ян Непомнящий прокомментировал победу на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

«Я очень счастлив, но невероятно устал. Это очень долгий турнир, и он ещё и не окончен — завтра последняя игра. Частично чувствуется облегчение, главная задача выполнена, но не хочу начинать праздновать раньше времени», — цитирует Непомнящего пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче с россиянином.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Карлсеном.





