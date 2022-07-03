Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берёт турнир претендентов. Надо побеждать Магнуса. А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны. Как Бобби Фишер в своё время», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче с россиянином.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что пока рано давать прогноз на матч за шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном.