Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.
Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны
  • РИА Новости

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берёт турнир претендентов. Надо побеждать Магнуса. А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны. Как Бобби Фишер в своё время», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

31-летний гроссмейстер из России досрочно одержал победу на турнире претендентов в Мадриде. Теперь он может сыграть с Карлсеном. В 2021 году норвежец в матче за шахматную корону победил Непомнящего со счётом 7,5:3,5.

Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче с россиянином.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что пока рано давать прогноз на матч за шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном.

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