Грищук: рассуждать о шансах Непомнящего в матче за шахматную корону пока рано

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Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что пока рано давать прогноз на матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.
Грищук: рассуждать о шансах Непомнящего в матче за шахматную корону пока рано
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«Ясно, что Карлсен не хочет играть матч за титул чемпиона мира. А откажется ли нет, это гадание на кофейной гуще. У Яна хорошая форма, но рассуждать о его шансах против норвежца имеет смысл, только если норвежец согласится с ним встретиться», — заявил Грищук в беседе с RT.

По его словам, если бы Сергей Карякин не был дисквалифицирован, то ему было бы сложно справиться с Непомнящим.

«Хотя всякое возможно. Сергей на турнирах претендентов неплохо ранее выступал», — добавил он.

Ранее Грищук прокомментировал победу Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

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