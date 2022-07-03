Сайнс впервые в карьере выиграл Гран-при «Формулы-1»
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Сайнс одержал победу в Гран-при Великобритании. Второе время показал мексиканец Серхио Перес (+3,779) из Red Bull, третье — семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (+6,225) из Mercedes.
Действующий чемпион мира пилот Red Bull Макс Ферстаппен финишировал седьмым (+18,777).
Девятый этап чемпионата прошёл на автодроме «Сильверстоун».
Ранее сообщалось, что гонка на Гран-при Великобритании была остановлена из-за страшной аварии на старте.