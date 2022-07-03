Гонка на Гран-при Великобритании была остановлена из-за страшной аварии на старте

Заезд на десятом этапе «Формулы-1» Гран-при Великобритании был приостановлен из-за аварии на первом круге.

На старте гонки в Сильверстоуне столкнулись сразу пять болидов: в аварию попали британец Джордж Расселл из Mercedes, китаец Гуаньюй Чжоу из Alpha Romeo, японец Юки Цунода из Alpha Tauri, француз Эстебан Окон из Alpine и британец Алекс Албон из Williams.

Больше всего досталось Чжоу, автомобиль которого перевернулся и ударился об отбойники.

Ранее сообщалось, что испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании и впервые в карьере завоевал поул.