Гонка на Гран-при Великобритании была остановлена из-за страшной аварии на старте
- AP
На старте гонки в Сильверстоуне столкнулись сразу пять болидов: в аварию попали британец Джордж Расселл из Mercedes, китаец Гуаньюй Чжоу из Alpha Romeo, японец Юки Цунода из Alpha Tauri, француз Эстебан Окон из Alpine и британец Алекс Албон из Williams.
Больше всего досталось Чжоу, автомобиль которого перевернулся и ударился об отбойники.
Ранее сообщалось, что испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании и впервые в карьере завоевал поул.