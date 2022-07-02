Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании и впервые в карьере завоевал поул

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Пилот Ferrari Карлос Сайнс завоевал первый в карьере поул, выиграв квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1».
Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании и впервые в карьере завоевал поул
  • AP

Испанский гонщик победил с результатом 1 минута 40,983 секунды. Вторым стал действующий чемпион мира пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен (+0,072), третьим пришёл монегаск из Ferrari Шарль Леклер (+0,315).

Десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» проходит на трассе Сильверстоун. Гран-при Англии состоится с 1 по 3 июля.

Ранее Сайнс показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Великобритании «Формулы-1».

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