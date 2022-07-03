«Локомотив» обыграл «Факел» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» на своём поле нанёс поражение воронежскому «Факелу» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», завершилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

В составе «Локо» мячи забили Наир Тикнизян (3-я минута), Джирано Керк (20-я), Франсуа Камано (52-я) и Вильсон Изидор (89-я). У «Факела» отличились Олег Дмитриев (47-я) и Георгий Гонгадзе (61-я).

Команды сыграли два тайма по 60 минут.

«Локомотив» в следующей контрольной встрече сыграет с подмосковными «Химками» 10 июля. «Факел» за день до этого встретится с московским «Торпедо».

Ранее Йозеф Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив».