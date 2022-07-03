Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о решении возглавить московский клуб.

«Мне понравился проект, он очень интересный. Я уже анализировал некоторые игры «Локомотива», знаю об амбициях этого клуба и о его задачах. Для меня это очень интересно — работать с молодёжью», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».

Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива». С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».