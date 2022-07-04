Матыцин: Всероссийская Универсиада дарит возможность почувствовать величие страны

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал старт Всероссийской летней Универсиады в Ульяновске.

«Сегодня мы с вами вместе проводим восьмую летнюю Универсиаду, которая ещё раз дарит нам возможность почувствовать величие нашей страны. Мы чувствуем, что сегодня как никогда необходимо быть единой командой, преодолеть все сложности. И спорт нам в этом надёжная подмога», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, более 70 регионов направили своих студентов для участия в Универсиаде. Он призвал участников соревнований гордиться своими вузами и быть патриотами России.

«Мы великая страна с безграничными возможностями, и я желаю вам здоровья, мира, побед в спорте и в жизни», — заключил министр.

Всероссийская летняя Универсиада стартовала 3 июля. Соревнования завершатся 22 июля.

Ранее Матыцин заявил, что заявление министра спорта Польши носит дискриминационный характер.



