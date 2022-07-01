Матыцин: заявление министра спорта Польши носит дискриминационный характер

Министр спорта Олег Матыцин высказался о предложении министров спорта 33 иностранных государств отключить Россию и Белоруссию от трансляций спортивных соревнований.

«С одной стороны, сейчас мы видим продуктивный подход федераций, которые допускают российских спортсменов до международных турниров и осознают важность работы с нашими представителями в руководящих органах. С другой стороны, ещё есть такие коллективные заявки, носящие конкретный дискриминационный характер. Подобные заявления в действительности не отстаивают интересы спортсменов», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он подчеркнул, что авторы документа являются государственными деятелями. Подписи министров спорта противоречат позиции невмешательства государств в деятельность независимых спортивных организаций.

По словам Матыцина, Россия активно взаимодействует со всеми странами, которые готовы к развитию спорта через организацию открытых соревнований, поддержку спортсменов, обмен опытом и профессиональный диалог.

«Эта работа сейчас важнее, ведь Россия была и остаётся гарантом сохранения единства мирового спорта», — заключил он.

Заявление о новых санкциях подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Они требуют приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что спорт традиционно играет объединяющую роль для всех народов мира, Россия и Индия сохранят надёжные партнёрские отношения в этой сфере.





