Харламов: в «Торпедо» всегда следят за вопросом отсрочки от армии у хоккеистов

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.

«Этот вопрос у нас всегда на контроле, любой отдел кадров скажет, что при приёме на работу обязательно спросят военные документы. Сейчас армейский вопрос больше лежит на плечах самих ребят, потому что они сами выбирают, куда идти после окончания школы», — цитирует Харламова ТАСС.

По его словам, в настоящее время ни один клуб КХЛ, даже ЦСКА и СКА, не имеют отношения к армии. Он дал понять, что только во времена СССР хоккеисты были военнообязанными.

Бывшего вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с Федотовым.