Федерер надеется, что ещё раз сыграет на Уимблдоне

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20-кратный чемпион турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер выразил надежду, что ему ещё удастся выступить на Уимблдоне.
Федерер надеется, что ещё раз сыграет на Уимблдоне
  • AP

«Я провёл очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения. Надеюсь, что смогу ещё раз здесь сыграть», — приводит слова Федерера журналист Квентин Мойне.

40-летний теннисист не выходил на корт с четвертьфинала прошлогоднего Уимблдонского турнира из-за травмы. Он перенёс две операции на колене.

Федерер является рекордсменом по завоеванию титулов в мужском одиночном разряде на Уимблдоне. На счету швейцарца восемь побед.

Ранее Федерер ответил на вопрос, когда сможет вернуться на корт.

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