Федерер: я готов снова отдать все силы теннису и жду разрешения врачей

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Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос, когда сможет вернуться на корт.
Федерер: я готов снова отдать все силы теннису и жду разрешения врачей
  • AP
  • © Giovanni Auletta

«Я жду разрешения врачей, но в принципе уже готов снова отдать все силы. Я как скаковая лошадь, которая не находит себе места в ожидании старта», — цитирует Федерера Caminada Magazin.

Напомним, 40-летний теннисист из Швейцарии не выходил на корт с Уимблдона-2021 из-за травмы колена, которую он получил в полуфинале Australian Open 2020.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что Федереру будет сложно вернуться после длительного отсутствия на корте.

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