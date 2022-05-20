Федерер: я готов снова отдать все силы теннису и жду разрешения врачей
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«Я жду разрешения врачей, но в принципе уже готов снова отдать все силы. Я как скаковая лошадь, которая не находит себе места в ожидании старта», — цитирует Федерера Caminada Magazin.
Напомним, 40-летний теннисист из Швейцарии не выходил на корт с Уимблдона-2021 из-за травмы колена, которую он получил в полуфинале Australian Open 2020.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что Федереру будет сложно вернуться после длительного отсутствия на корте.