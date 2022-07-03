ЦСКА объявил о переходе футболиста Гогричиани в «Балтику»

Нападающий Гоча Гогричиани перешёл из московского ЦСКА в калининградский футбольный клуб «Балтика».

Как сообщает пресс-служба «Балтики», контракт с 22-летним форвардом подписан на три года с возможностью пролонгации ещё на один.

Гогричиани перешёл в ЦСКА в 2020 году, но не провёл за основу армейского коллектива ни одной игры. Прошлый сезон он провёл в ивановском «Текстильщике», в составе которого сыграл 34 матча, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА.