Дьяков: в Турции отношение к футболу гораздо круче, чем в России

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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков сравнил российский и турецкий футбол.
Дьяков: в Турции отношение к футболу гораздо круче, чем в России
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  • © Seskim Photo/MB Media

«В стране повышенное внимание к футболу. Все смотрят и следят даже за не топ-клубами. В самом Сивасе каждый футболист ходит как царь и бог. Там футбол — культура, страна в хорошем смысле больна футболом», — сказал Дьяков в интервью на YouTube-канале Buhar.

Он отметил, что когда проводится какое-то стамбульское дерби, то по телевидению сутками показывают передачи, а также устраиваются шоу, подогревающие ажиотаж. По его словам, людям приходится за месяц бронировать места в ресторанах для просмотра футбола.

«Мест просто нет. Играет «Галатасарай» — «Фенербахче», все приходят в майках своих клубов, а не в какой-то обычной. Везде смотрят футбол, болеют, переживают. В Турции отношение к футболу гораздо круче, чем в России», — добавил Виталий.

Дьяков выступал в Турции с 2017 по 2018 год за «Сивасспор». Он провёл за команду 14 матчей и забил два мяча.

Ранее Дьяков заявил, что в Турции великолепное отношение к русским.

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