Циннбауэр: база «Локомотива» ничем не уступает лучшим в Германии
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«Я осмотрел базу и могу сказать, что она ничем не уступает лучшим базам в Германии. Всё в идеальном состоянии: поля, тренажёрный зал со всем необходимым оборудованием. А ещё у нас прекрасный ресторан», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».
Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива». С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.
Ранее Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив».