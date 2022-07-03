Циннбауэр: база «Локомотива» ничем не уступает лучшим в Германии

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр оценил условия для футболистов в московском клубе.

«Я осмотрел базу и могу сказать, что она ничем не уступает лучшим базам в Германии. Всё в идеальном состоянии: поля, тренажёрный зал со всем необходимым оборудованием. А ещё у нас прекрасный ресторан», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».

Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива». С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.

Ранее Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив».