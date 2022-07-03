Крикунов: если бы ЦСКА не был заинтересован в Федотове, то военкомат его не искал

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Уверен, что, если бы Федотов не был вратарём, в котором заинтересован ЦСКА, его никто бы не искал от военкомата», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Он также предположил, почему Федотов заранее не уладил дела с военкоматом.

«Ну разгильдяй он в этом плане, что ж поделаешь, уже НХЛ в голове была. А ЦСКА, видимо, не нашел ему достойную замену среди иностранцев, вот и решил оставить. Ну поиграет Федотов ещё годик за армейцев, параллельно отслужит в армии, как положено, а потом уж улетит», — добавил Крикунов.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотова хотели направить на воинскую службу в часть под Петербургом.