Тренер Гербольдт назвала самую титулованную российскую фигуристку

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Российский тренер Катарина Гербольдт считает Ирину Слуцкую самой титулованной российской фигуристкой в истории.
Тренер Гербольдт назвала самую титулованную российскую фигуристку
  • AP
  • © Ivan Sekretarev

«Самая титулованная чемпионка для нас не Загитова и Медведева, а Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая — она», — цитирует Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Елизавета Туктамышева также смогла пройти «годы унижений», потому что в 25 лет её уже считают «старушкой».

Ирина Слуцкая — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и Турине. Также она двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что новая короткая программа Валиевой будет поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».

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