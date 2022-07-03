Тренер Гербольдт назвала самую титулованную российскую фигуристку

Российский тренер Катарина Гербольдт считает Ирину Слуцкую самой титулованной российской фигуристкой в истории.

«Самая титулованная чемпионка для нас не Загитова и Медведева, а Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая — она», — цитирует Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Елизавета Туктамышева также смогла пройти «годы унижений», потому что в 25 лет её уже считают «старушкой».

Ирина Слуцкая — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и Турине. Также она двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что новая короткая программа Валиевой будет поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».