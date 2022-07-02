Новая короткая программа Валиевой будет поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар»

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, назвал музыку для новой короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.
Новая короткая программа Валиевой будет поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар»
  • РИА Новости

«Новая короткая программа для Камилы Валиевой будет поставлена на музыку из фильма «Интерстеллар». Внутри программы вас ждёт послание», — написал Глейхенгауз в социальных сетях.

Уточняется, что в программе будут проигрываться композиции немца Ханса Циммера Cornfield Chase и Tick-Tock.

16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России.

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