Новая короткая программа Валиевой будет поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар»
- РИА Новости
«Новая короткая программа для Камилы Валиевой будет поставлена на музыку из фильма «Интерстеллар». Внутри программы вас ждёт послание», — написал Глейхенгауз в социальных сетях.
Уточняется, что в программе будут проигрываться композиции немца Ханса Циммера Cornfield Chase и Tick-Tock.
16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России.